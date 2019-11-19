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В Санкт-Петербурге проинспектировали строительство неатомных подлодок

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов проверил ход строительства серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота в АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Указывается, что Евменов встретился с гендиректором предприятияАлександром Бузаковым, который проинформировал о графике строительства дизель-электрических подводных лодок, а также неатомных подводных лодок типа "Лада" и достроечных работах на спущенном ранее на воду патрульном корабле ледокольного типа "Иван Папанин".

Главком ВМФ осмотрел находящиеся в постройке неатомные подводные лодки проекта 636.3 "Волхов", "Уфа", "Магадан", а также спущенную на воду дизель-электрическую подводную лодку этого проекта "Петропавловск-Камчатский", на которой после успешного завершения испытаний производится плановая проверка систем и механизмов.

"Безусловно, что серия подводных лодок проекта 636.3, которая строится на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, касательно отдельных механизмов и оборудования будет учитывать специфику эксплуатации в условиях Дальнего Востока", - отметил Евменов.

В военном ведомстве подчеркнули, что характеристики подлодок проекта 636.3, уже доказавших свою эффективность в составе Черноморского флота, совершенствуются постоянно.

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Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
23550
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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