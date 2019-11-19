На главном направлении

Фотографии боевой техники свежесформированной 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, сделанные в основном месте дислокации дивизии в поселке Персиановский Ростовской области. Представлены танки Т-72Б3 образца 2016 года и боевые машины пехоты БМП-3. Техника по большей части до сих пор находится вне ангарного хранения.

Боевая техника (танки Т-72Б3 образца 2016 года) 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. Персиановский (Ростовская область), ноябрь 2019 года (с) Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Боевая техника (танки Т-72Б3 образца 2016 года и БМП-3) 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. Персиановский (Ростовская область), ноябрь 2019 года (с) Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive