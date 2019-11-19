Трибунал ни при чем: как Россия вернула Украине корабли

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Передача военных кораблей ВМС Украины, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, состоялась, сообщили в МИД РФ. При этом Москва отрицает, что это связано с решением Международного трибунала ООН по морскому праву. Россия вернула Украине военные суда после завершения следственных действий.

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 г. нарушили границу Российской Федерации и были задержаны российскими правоохранительными органами", - сказано в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ отметил, что корабли являются "вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы". При этом Россия со своей стороны завершила все необходимые следственные действия, а потому их дальнейшее нахождение на территории нашего государства больше не требуется.

При этом в Кремле заявили, что передача судов украинской стороне никак не связана с решением Международного трибунала ООН по морскому праву, который ранее обязал Москву вернуть задержанные корабли Киеву.

"Нет, вы знаете, что это никак не связано с международным трибуналом, никакой связи здесь нет и быть не может. Что касается передачи кораблей, вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации. Соответственно, этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности, поэтому просим обращаться за комментариями туда", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Передача украинских военных кораблей состоялась по предварительному соглашению обоих сторон. Россия передала Украине три судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск". В погрануправлении ФСБ по Крыму накануне заявили об отправке кораблей из порта в Керчи к согласованному месту встречи.

Украинские корабли не на ходу, их транспортировали при помощи буксиров, передает ТАСС. Источники агентства утверждают, что передача судов должна была пройти у мыса Такиль на юго-западе Крымского полуострова. Украина отправила навстречу своим судами буксиры "Титан" и "Гайдамак", а также поисково-спасательный корабль "Сапфир".

При этом Киев получил свои корабли назад без вооружения, утверждают украинские СМИ, российские военные якобы оставили их себе. К тому же, Россия забрала "документы, связанные с американскими радиостанциями Harris", что установлены на украинских судах.

Инцидент, в ходе которого украинские корабли были задержаны российскими пограничниками, произошел в ноябре 2018 года. Тогда военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу России, за что и были задержаны пограничниками вместе с экипажем.

Корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям сотрудников ФСБ России, поэтому при их задержании пограничники были вынуждены применить оружие. При этом в Киеве заявляли, что российские суда типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" якобы агрессивно действовали в отношении украинских военных кораблей.

Однако 24 задержанных украинских моряка признались в сознательной провокации и были арестованы судом по ходатайству ФСБ.

К слову, Москва изначально расценила действия Украины как провокацию, Киев же настаивал на отсутствии каких-либо нарушений со своей стороны. Для разрешения противоречий украинская сторона обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, который в конце мая нынешнего года обязал Россию "немедленно" освободить задержанных моряков и вернуть украинской стороне арестованные суда. Москва отказалась выполнять эти требования, настаивая, что судьбу украинских военных будет решать следствие и суд.

Тем не менее, в сентябре моряки были выданы Украине в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35". Помимо моряков, Москва передала Киеву режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм, и ряд других украинских граждан. Украина, в частности, отдала России главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Обе стороны положительно оценили обмен, в Киеве его также связали с "оттепелью" в отношениях с Москвой.

При этом защита украинских моряков намерена добиваться прекращения уголовного дела по инциденту.

По словам адвоката Николая Полозова, российская сторона де-факто участвует во всех процедурах международного трибунала и выполняет те пункты, которые ее касаются в приказе о временных обеспечительных мерах.

"Первый пункт был - освобождение моряков, это сделано, второй - передача кораблей. Третий пункт - воздержаться от действий, которые могут усугубить спор", - цитирует слова Полозова ТАСС.

В то же время, в МИД России отметили, что Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные корабли, а также заранее проинформировала Украину об этом.

"Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей", - подчеркнули в ведомстве.

Отдел "Армия"