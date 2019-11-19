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Дмитрий Медведев поздравил КБ "Вымпел" с 70-летием

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 21 февраля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 21 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

ЦАМТО, 18 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

Ниже приведен текст поздравительной телеграммы.

"Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием со дня образования Государственного машиностроительного конструкторского бюро "Вымпел".

Основанное в 1949 году, предприятие прошло большой путь от опытного завода до ведущего конструкторского бюро по разработке и производству современных образцов высокоточного авиационного вооружения, внесло серьезный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Благодаря труду нескольких поколений инженеров, конструкторов, квалифицированных рабочих здесь создавались комплексы бомбардировочного вооружения для самолетов, ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух", пусковые и катапультные устройства к ним, а также зенитные управляемые ракеты для сухопутных и морских ЗРК.

Сегодня "Вымпел" является одним из ведущих предприятий в отрасли, которое обладает большим техническим и научным потенциалом, новейшим технологическим оборудованием, уникальной испытательной базой. Это позволяет ему успешно решать задачи любой сложности, обеспечивать российскую армию современным высокоточным ракетным вооружением, многие образцы которого не имеют аналогов в мире.

Главное – в конструкторском бюро работает высокопрофессиональный коллектив, который ответственно относится к своему делу и всегда добивается отличных результатов.

Желаю всем работникам и ветеранам предприятия крепкого здоровья, удачи, новых достижений. Счастья и благополучия вашим семьям".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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