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Газета.ru

Сигнал к примирению: украинские корабли возвращаются на родину

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В Крыму передачу кораблей Украине считают "серьезным знаком" Зеленскому

Россия возвращает Украине задержанные в 2018 году корабли и тем самым сигнализирует о стремлении к примирению, считает крымский парламентарий. Речь идет о трех судах ВМСУ, арестованных при незаконном пересечении госграницы РФ в районе Керченского пролива. В Крыму выразили мнение, что в ответ на возвращение кораблей Киев мог бы возобновить подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, хотя пока таких намерений у противоположной стороны нет.

Передача Киеву военных кораблей, задержанных в прошлом году в ходе инцидента в Керченском проливе в 2018 году, - сигнал о стремлении к перемирию, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

"Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки", - сказал Гемпель РИА "Новости".

Как сообщило агенство со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова, украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в Керчи для передачи Киеву в нейтральных водах.

О готовности России отдать Украине суда до саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже, 15 ноября сообщила газета "Коммерсантъ". По информации источников издания, стороны находятся на финальной стадии переговоров и уже согласовывают время и место.

Журналисты обратили внимание, что Москва собирается вернуть Киеву корабли со штатным вооружением, но без боеприпасов. Это объясняется тем, что личное оружие украинских моряков, рации и судовые документы фигурируют в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, поэтому они останутся в России.

Гемпель подчеркнул, что ожидает от Украины встречных шагов, одним из которых могло бы стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Но пока у Киева такого намерения нет. В середине августа бывший первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов в эфире OBOZ.TV заявил, что о возобновлении водоснабжения по Северо-Крымскому каналу можно будет говорить только после того, как полуостров освободят "российские оккупанты".

"Единственным аргументом, который позволит нам запустить воду в Крым - был остается и будет - это его полное освобождение от захватчиков", - сказал Гданов, подчеркнув, что иные варианты не допустимы.

Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом Москва неоднократно обращала внимание, что полуостров перешел под российскую юрисдикцию в полном соответствии с международными требованиями.

Что касается передачи Украине задержанных Россией кораблей, потенциал этих действий для двусторонних отношений отметили даже в Киеве.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Пономарев назвал это маленьким шагом к примирению Москвы и Киева.

При этом, как он отметил в беседе с "Известиями", одним действием устранить все, что копилось годами, невозможно. Он пояснил, что для этого должна быть добрая воля со всех сторон. "Стена недоверия разбирается по одному кирпичику", - отметил парламентарий.

Передача украинских кораблей проходит на фоне подготовки к саммиту "нормандской четверки". Как сообщил источник "Известий" в политических кругах в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский на этой встрече намерен обсудить со своими иностранными коллегами дальнейшие шаги по деэскалации конфликта в Донбассе. Политик хочет продемонстрировать, что он готов к разумным компромиссам и действительно хочет урегулировать ситуацию.

Россия передает Украине корабли на основе российско-украинских договоренностей. Передача должна закончиться 18 ноября.

Эти судна были задержаны 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Как сообщили в ФСБ России, украинские корабли незаконно пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Из-за этого российская сторона была вынуждена применить оружие. В Москве действия Киева назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы РФ.

Украинская сторона, наоборот, сочла действия России "актом военной агрессии". После инцидента в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, на несколько дней было введено военное положение.


Кристина Сизова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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