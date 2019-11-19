Научный совет технополиса "Эра" еще не согласован, но уже представлены первые разработки

Научно- координационный совет военного инновационного технополиса "Эра" может быть утвержден после согласования с министром обороны России в ближайшее время, сообщил в пятницу научный руководитель технополиса, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Практически готов состав научно-координационного совета "Эра", который все будет утверждать. Я думаю, в ближайшее время последует согласование состава с министром и могут утвердить", - сказал Ковальчук во время совещания в технополисе.

В свою очередь первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов отметил, что технополис "Эра" - это место, где "можно давать быстрый результат", поскольку специалисты не ограничены регламентом.

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии. Сейчас в технополисе ведутся работы по 14 научным направлениям.

Дизайн-центр военного инновационного технополиса "Эра", где размещены совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК, представил первые итоги работ в сфере микроэлектроники, робототехники, программного обеспечения и биотехнических систем и технологий.

Разработки были представлены первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову, замминистра обороны генералу армии Павлу Попову, а также научному руководителю технополиса "Эра" Михаилу Ковальчуку.

По словам Цаликова, технополису уже есть что не только показать, но и внедрить. "Эра" начала давать продукцию", - констатировал первый замминистра, отметив, что посещение "Эры" "не просто дежурная поездка", а поручение министра обороны Сергея Шойгу.

В частности, Цаликову показали отечественную разработку "Радиочастотная маркировка", которая позволяет считывать сигналы с радиометок и передавать данные о них на компьютер. Сейчас она проходит апробацию в технополисе, уточнил руководитель лаборатории ПАО "Микрон" (ГК "Элемент") Василий Волосов.

"Здесь мы проводим апробацию, то есть мы проверяем работу готовых систем", - отметил он, пояснив, что подобные полностью отечественные системы впервые представлены в России.

Первому замминистра обороны также представили проект по выявлению генетических нарушений в геноме человека.

Напоминаем, что технополис "Эра" был создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Он предназначен для решения комплекса задач по ускорению разработок и внедрению прорывных технологий в оборонной сфере, созданию инфраструктур для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержки талантливой молодежи путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии. Сейчас в технополисе ведутся работы по 14 научным направлениям.