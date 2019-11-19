Войти
ТАСС

Рогозин обсудил с саудовским принцем возможный полет в космос астронавта Саудовской Аравии

497
0
0
Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11". 3 декабря 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

По словам главы Роскосмоса, Эр-Рияд должен создать космическое агентство и официально принять приоритеты космической деятельности

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с сыном короля Саудовской Аравии Султаном бен Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом возможное сотрудничество по пилотируемой программе. Об этом глава госкорпорации сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

"Они должны создать [космическое] агентство и официально принять приоритеты космической деятельности, в рамках которых будут прописаны и их интересы к пилотируемому пуску, тогда мы об этом узнаем уже более предметно. Вчера мы этот вопрос обсуждали со старшим сыном саудовского короля, принцем, который сам в прошлом астронавт", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, "речь может идти о полете саудовского космонавта". Рогозин уточнил, что сейчас в Саудовской Аравии существует только Комиссия по космической деятельности, а в конце этого года будет создано саудовское космическое агентство.

В апреле принц Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе посещения российского Центра управления полетами заявил, что российский опыт освоения космоса будет отражен в национальной космической стратегии Саудовской Аравии, которую планируется утвердить в этом году.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Алмаз-Антей
Вертолеты России
Высокоточные комплексы
ОАК
ОДК УК
Роскосмос
РОЭ
Швабе ОАО
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
19.11.2019
Компания Exolaunch планирует запустить около 20 спутников в 2020 году на ракете "Союз-2"
14.11.2019
"Рособоронэкспорт" представит на выставке в Дубае макет истребителя Су-57Э
27.11.2017
Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:33
  • 11
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35