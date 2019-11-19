ОАЭ входят в группу крупнейших мировых стран-импортеров вооружений

ЦАМТО, 18 ноября. К открытию выставки Dubai Airshow 2019 ЦАМТО публикует рейтинговые оценки положения ОАЭ среди крупнейших мировых импортеров ВиВТ по 28 категориям вооружений, а также данные по долевому объему ОАЭ в общей структуре российского военного экспорта.

ОАЭ в рейтинге крупнейших мировых импортеров по 28 основным категориям вооружений

В представленном ниже материале были проанализированы следующие категории ВиВТ: многоцелевые истребители, штурмовики, самолеты-заправщики, самолеты БПА, военно-транспортные самолеты, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные самолеты, УТС/УБС, БЛА класса MALE и HALE, тактические БЛА, мини и микро-БЛА, ударные вертолеты, вертолеты ПЛО, тяжелые транспортные вертолеты, многоцелевые вертолеты, БНК ОК, НАПЛ, катера и малые десантные корабли, ОБТ, ББМ, бронеавтомобили, бронемашины класса MRAP, ПТРК, РСЗО, орудия и минометы, ЗРС, ЗАУ и ПЗРК.

Оценка проведена по положению каждой страны в тройке лидеров по 28 вышеперечисленным категориям вооружений.

В рейтинге стран-импортеров по пакету заказов на импорт отдельных видов ВиВТ в 2011-2018 гг. ОАЭ с объемом 24,962 млрд. долл. занимают шестое место (после Саудовской Аравии, Австралии, Индии, Катара и Египта).

По стоимости сформированного пакета заказов в 2011-2018 гг. на импорт ВиВТ ОАЭ присутствуют в лидирующей тройке стран в 5 категориях из 28 (первое место – в 3 категориях, второе место – в 2 категориях).

ОАЭ занимают первое место среди мировых импортеров по пакету заказов в категориях штурмовики (22,87%), бронемашины класса MRAP (43,80%) и ПТРК (17,81%). Второе место ОАЭ занимают в категориях самолеты ДРЛОиУ (20,03%) и ударные вертолеты (9,78%).

В рейтинге стран-импортеров по фактическому объему импорта отдельных видов ВиВТ в 2011-2018 гг. ОАЭ с объемом 26,689 млрд. долл. занимают четвертое место (после Саудовской Аравии, Индии и Австралии).

По объему фактического импорта ВиВТ в 2011-2018 гг. ОАЭ присутствуют в лидирующей тройке стран в 5 категориях из 28 (первое место – в 4 категориях, второе место – в 1 категории).

ОАЭ занимают первое место среди мировых импортеров в категориях штурмовики (20,82%), бронемашины класса MRAP (47,29%), ПТРК (15,53%) и РСЗО (22,84%), второе место – в категории военно-транспортные самолеты (7,68%).

В рейтинге стран-импортеров по стоимостной оценке импорта отдельных категорий ВиВТ по пакету идентифицированных контрактов на период 2019-2022 гг. ОАЭ с объемом 10,263 млрд. долл. занимают пока только 11 место, уступая Саудовской Аравии, Индии, Катару, Австралии, Великобритании, Южной Корее, Японии, Кувейту, Египту и Турции.

Столь низкое место в рейтинге перспективных закупок ОАЭ занимают впервые. Вполне возможно, что по итогам выставки Dubai Airshow 2019 ОАЭ поднимутся в рейтинге по ожидаемым закупкам в 2019-2022 гг., и войдут в лидирующую шестерку стран (на текущий момент шестое место занимает Южная Корея с прогнозируемым объемом импорта на сумму 13,925 млрд. долл.).

Для сравнения: в предстоящие 4 года (2019-2022 гг.) ожидаемый объем импорта ВиВТ ОАЭ прогнозируется в объеме 10,263 млрд. долл. против 13,386 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 13,303 млрд. долл. в 2011-2014 гг.

По сформированному портфелю заказов и намерениям на импорт ВиВТ в период 2019-2022 гг. (по состоянию на октябрь 2019 года) ОАЭ присутствуют в 5 категориях из 28 (второе место – в 5 категориях).

ОАЭ занимают второе место в категориях штурмовики (13,27%), самолеты ДРЛОиУ (25,92%), тактические БЛА (17,00%), бронемашины класса MRAP (20,96%) и ПТРК (18,58%).

ОАЭ в структуре экспорта ВиВТ России за период 2011-2018 гг. и прогноз на 2019-2022 гг.

По данным ЦАМТО, по периоду 2011-2018 гг. ОАЭ заняли 14 место среди крупнейших стран-импортеров российских вооружений с долевым показателем 1,01%.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

В рассматриваемый период наибольшая доля ОАЭ в общем балансе российского военного экспорта была зафиксирована в 2011 году (2,18%). По остальным годам долевой показатель ОАЭ в общем балансе российского экспорта был ниже.

Для сравнения: в 2011 году доля ОАЭ составила 2,18% (максимальный показатель за рассматриваемый период), в 2012 году – 1,24%, в 2013 году – 1,44%, в 2014 году – 0,55% (минимальный показатель за рассматриваемый период), в 2015 году – 0,58%, в 2016 году – 0,73%, в 2017 году – 0,77% и в 2018 году – 0,74%.

По текущему портфелю заказов (по состоянию на октябрь 2019 года) с поставками в 2019-2022 гг. ОАЭ занимают 18 место в общем балансе российского военного экспорта по странам-импортерам с прогнозируемым долевым показателем 0,85%.