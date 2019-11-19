Париж отказался поддержать проект "зелёной" энергетики ЕС, запрещающий АЭС

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В Брюсселе в эти дни активно обсуждается вопрос перевода энергетики ЕС на так называемые "зелёные рельсы". Группы лоббистов пытаются продвинуть идею о том, что страны, входящие в Евросоюз, должны отказаться от атомной энергетики. Кроме того, в проекте новой, "зелёной", хартии предлагается существенно снизить объёмы потребления энергоносителей, которые не относятся к числу возобновляемых источников энергии (речь, например, о природном газе).

Наибольшее сопротивление такого рода инициативе исходит, как выясняется, от Франции. Париж выступил категорически против того, чтобы атомная энергетика в ЕС оказалась под полным запретом. И такая позиция французов вполне объяснима. На сегодняшний день около 70% всей электроэнергии, генерируемой во Франции, - это выработка АЭС. Во Франции действует несколько атомных электростанций с более чем 55 работающими реакторами. Франция активно занимается разработками реакторов нового поколения, вкладывая в эту отрасль сотни миллионов евро. Отказаться от АЭС - для Франции означает попросту похоронить свою энергетику.

В Париже отметили, что не будут подписывать документ о "зелёной энергетике", если из него не будет вычеркнут пункт о запрете на эксплуатацию АЭС. И в Брюсселе к таким заявлениям французских властей прислушались.

Такая позиция Брюсселя удостоилась жёсткой критики со стороны Германии. Крупное немецкое издание Die Welt назвало позицию Брюсселя лицемерной.

В ФРГ отмечают, что ЕС активно поддержал Германию в тот момент, когда в Берлине в 2011 году (на фоне аварии на японской АЭС "Фукусима-1") заявили о готовности в 2020-х годах полностью отказаться от эксплуатации ядерных реакторов. А теперь говорят о том, что полный отказ от атомной энергетики "нужно обсуждать".

Критика Брюсселя со стороны Берлина связана ещё и с тем, что новая "зелёная программа" ЕС предусматривает фактические ограничения на закупку природного газа – в первую очередь у России. Таким образом, для Германии ситуация, если вдруг немцы решат поддержать "зелёную программу" ЕС, выглядит тупиковой: во-первых, придётся отказываться от закупок газа у России, во-вторых, ещё и свернуть работу АЭС. Как в таком случае развивать энергетику, в Германии задают вопрос евробюрократам.

Парижу, получается, свою точку зрения отстоять пока удалось. Если к нему подключится ещё и Германия, то новый "экопроект" будет обречён. Хотя и сегодня его перспективы вызывают вопросы. Дело в том, что проект подразумевает колоссальные суммы инвестиций: по 180 млрд евро ежегодно. И если проект будет принят, то основное бремя этих расходов ляжет на плечи именно французских и немецких налогоплательщиков.