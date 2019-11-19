Россия завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С

Порядок и условия поставки второй партии техники стороны согласуют дополнительно

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Первый этап поставок Ираку российских танков Т-90С завершен, стороны ведут переговоры о порядке и условиях выполнения второго. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на ависалоне Dubai Airshow 2019.

"Имущество по первому этапу поставлено в полном объеме. Порядок и условия поставки бронетанковой техники на втором этапе будут согласованы дополнительно", - сообщили в пресс-службе ФСВТС.