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ТАСС

Россия завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С

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Танк Т-90СИ
Танк Т-90СИ ВС Ирака.
Источник изображения: Tactical Cell

Порядок и условия поставки второй партии техники стороны согласуют дополнительно

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Первый этап поставок Ираку российских танков Т-90С завершен, стороны ведут переговоры о порядке и условиях выполнения второго. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на ависалоне Dubai Airshow 2019.

"Имущество по первому этапу поставлено в полном объеме. Порядок и условия поставки бронетанковой техники на втором этапе будут согласованы дополнительно", - сообщили в пресс-службе ФСВТС.

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Страны
Ирак
ОАЭ
Россия
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Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
ФСВТС РФ
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