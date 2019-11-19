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Военное обозрение

Курды попытались сжечь броневик "Тайфун" российской военной полиции

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Источник изображения: topwar.ru

В сети продолжается публикация роликов, где запечатлены атаки курдов на российскую военную полицию на севере Сирии. Начиналось всё с камней, которыми закидывали не только российские, но также турецкие и американские бронемашины. Затем стали публиковать фрагменты, на которых агрессивно настроенные жители северных районов Сирии уже взбираются на бронемашины и начинают наносить удары по оборудованию и по корпусу с помощью кувалды.

На этот раз ситуация усугубилась тем, что помимо камней в российский патруль военной полиции, двигающийся колонной по населённому пункту, впервые полетели бутылки с зажигательной смесью. Один из "коктейлей Молотова" угодил в российский броневик "Тайфун", что в итоге привело к возгоранию корпуса бронемашины российского контингента военной полиции.

Обращает на себя внимание тот факт, что к закидыванию российского патруля привлекается в основном молодёжь, включая девушек и даже детей. На сей раз среди задач, поставленных перед подготовленными к "встрече" российской колонны, была и задача сжечь российскую бронетехнику - применив бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, можно констатировать, что агрессивно настроенным местным жителям, вероятно, хорошо известны время и маршрут движения военной полиции, патрулирующей северные районы САР. Это косвенно подтверждается хотя бы тем фактом, что к моменту прохождения колонны местные жители уже успевают вооружиться не только камнями, но и теми самыми бутылками с зажигательной смесью - причём уже с зажжёнными фитилями.

Российские военные проследовали через населённый пункт, не став отвечать на откровенную провокацию.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
ВПВС РФ
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