Госзакупки радиоэлектроники у предприятий ОПК могут быть авансированы на 50%

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - По госконтрактам на закупку радиоэлектроники с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может быть ведено обязательное 50-процентное авансирование, следует из проекта поправок к закону "О контрактной системе", опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ, подготовленный Минпромторгом РФ, предусматривает включение в контракт условия об обязательной выплате аванса в размере не менее 50% от цены контракта (этапа исполнения контракта) в случае закупки у предприятия ОПК российской радиоэлектронной продукции.

"В настоящее время 44-ФЗ не предусматривает постоянно действующих норм в части возможности авансирования исполнения государственных и муниципальных контрактов, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. - Установление указанной нормы будет являться дополнительной мерой поддержки для диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, производящих российскую радиоэлектронную продукцию".

Это не первая инициатива Минпромторга по поддержке предприятий ОПК, занимающихся производством радиоэлектронной продукции. Так, недавно министерство предложило временно, на два года, обязать заказчиков при закупке радиоэлектронной продукции использовать в конкурсной документации характеристики продукции, включенной в реестр радиоэлектроники российского производства.

"В настоящее время заказчиками при составлении технических заданий могут использоваться характеристики иностранной продукции, - отмечалось в материалах Минпромторга. - Это позволяет уже на этапе проектирования различных высокотехнологичных изделий предопределять необходимость использования иностранной продукции. Указанная ситуация ущемляет экономические интересы российских поставщиков, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса".

Другое предложение Минпромторга предусматривает замену ограничения на закупку госзаказчиками радиоэлектронной продукции иностранного производства на полный запрет.

"В настоящее время сложилась практика формального неисполнения заказчиками нормативных правовых актов, устанавливающих условия допуска к закупкам, путем установления таких требований к товарам, которые подходят исключительно для продукции иностранных производителей, - отмечалось в пояснительной записке к соответствующему проекту правительственного постановления. - Также существует практика демпинга производителей иностранной продукции при проведении закупок, вытесняющая российских производителей с рынка закупок. В этой связи проектом постановления предусмотрен полный запрет на допуск иностранной продукции для закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Также этим документом Минпромторг предлагает сделать норму об ограничении/запрете на закупку импортной радиоэлектронной продукции постоянной - т.е. отменить срок действия нормы "в течение двух лет".