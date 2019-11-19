Вертолёт CH-53K с комплексом защиты AN/ALE-47 проходит испытания в США

Источник изображения: Facebook/группа USMC CH-53K King Stallion

Новый тяжелый вертолет CH-53K King Stallion уже набрал пятьсот часов суммарного налета, одновременно завершив испытания с авиационной системой пассивного противодействия AN/ALE-47.

CH-53K предназначен для замены вертолетов CH-53E парка морской пехоты США, которые служат почти сорок лет. King Stallion претерпел несколько улучшений по сравнению с устаревшими модификациями, в частности, он получил "цифровую кабину" и обновлённые элементы управления полётом. Вертолет может транспортировать более 12 тонн на расстояние более 200 км.

CH-53K, по версии производителей, спроектирован так, чтобы быть "умным", надёжным, требующим минимального обслуживания и пригодным для работы на удаленных передовых базах с самыми суровыми условиями службы. Вертолет был изготовлен в соответствии со стандартами Корпуса морской пехоты США, и, как ожидается, станет для нее важнейшим логистическим элементом как на море, так и на суше. Он позволит перебрасывать войска и технику с корабля на берег быстрее и эффективнее, чем раньше.

AN/ALE-47 – это авиационный комплекс для противодействия инфракрасным и радиолокационным головкам самонаводящихся ракет. Он активно используется на летательных аппаратах вооруженных сил США, а также военными других стран. Использование этой технологии позволит повысить безопасность винтокрылой машины при выполнении операций.