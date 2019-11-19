10 новых самолетов, включая шесть Су-35, поступили в Западный военный округ

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Западный военный округ (ЗВО) получил в этом году 10 новых самолетов и три новых вертолета, сообщили в пресс-службе округа.

"В рамках гособоронзаказа в войска поступили 10 новых самолётов, шесть из которых - многоцелевые сверхманёвренные истребители поколения "4++" Су-35", - говорится в сообщении пресс-службы.

Армейская авиация ЗВО получила 2 учебно-боевых вертолёта Ми-28УБ, военно-транспортный полк - самый большой в мире транспортный вертолёт Ми-26.

"Ведется активная работа по модернизации находящейся на оснащении войск округа авиационной техники. В течение этого года с предприятий после глубокой модернизации в соединения и части вернулись три военно-транспортных самолёта Ан-26 и тактический разведывательный самолет Су-24МР", - говорится в сообщении.