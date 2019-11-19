К сведению: о пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной подготовке молодежи к защите Отечества

Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

В четверг, 21 ноября, в 10:00 в центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" (1-я Тверская-Ямская, 2) состоится пресс-конференция на тему: "Об итогах совместной работы Общественного совета при Минобороны России, ДОСААФ России, движения "Юнармия" и Национальной Ассоциации "Мегапир" по военно-патриотическому воспитанию и перспективах сотрудничества в год 75-летия Великой Победы".

В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Общественного совета при Минобороны РФ, председатель совета Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Александр Каньшин, председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и начальник Главного штаба Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", Герой России летчик-космонавт Роман Романенко.

Аккредитация по телефону: +7 (495) 223-66-99 или на сайте www.interfax.ru/presscenter.

Аккредитация завершается за час до начала мероприятия.