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Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") подписал соглашение о продаже 50% акций своего конструкторского бюро "ВР-Технологии" эмиратскому холдингу Tawazun.

Как сообщает "Коммерсант", сделка была заключена на полях авиасалона Dubai Airshow 2019, её планируется завершить в первом квартале 2020-го. Сумма сделки не приводится.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани. После закрытия сделки представители Tawazun войдут в совет директоров "ВР-Технологий" на равных правах с представителями "Вертолетов России".

"На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менее € 400 млн, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире", - заявил Богинский.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что инвестиции эмиратского холдинга ускорят реализацию проектов вертолетов VRT-300 и VRT-500, а также будут содействовать продвижению этих проектов на рынках Ближнего Востока.

Отмечается, что ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе личной встречи представил вертолёт Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби Мухаммеду Бен Зайду ан-Нахайяну.

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ОАЭ
Россия
Продукция
VRT300
Ми-38
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
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2020-й год
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11 комментариев
№1
19.11.2019 03:47
Ну страна-то бедная,400млн инвестиций за половину акций- месячный доход аллигарха.
На МС-21 400млрд вложили-вот реальный обьём инвестиций, а не "3 серебренника за Родину"!
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№2
19.11.2019 07:42
Вертолеты России это типа ОАК в  авиации и включает в себя ВСЮ вертолетную отрасль России  , в том числе и оборонку с Ми-28 и Ка-52  , или чисто коммерческая шарага по сбыту гражданских моделей ?
так как не верю что за 400млн продали половину доли в заводах по выпуску новейших боевых вертушек . (как реально выше писали - на МС-21 который хоть и важен но не является критическим  для страны проектом , в отличии от боевых вертолетов отвалили бабла в разы больше чем тут )
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№3
19.11.2019 09:29
Цитата, просто экспл сообщ. №2
Так, вроде, они конструкторское бюро сливают?
Цитата, q
Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") подписал соглашение о продаже 50% акций своего конструкторского бюро "ВР-Технологии"
Это же не заводы.
На сайте ООО "ВР-Технологии" http://www.russianhelicopters.aero/ru/vrt/
написано, типа:
Цитата, q
ВР-Технологии — было создано в 2014 году как инновационное конструкторское бюро Холдинга "Вертолеты России" по обеспечению вертолетной техники конкурентоспособными научно-техническими решениями.
Вопрос только в том, какой будет допуск у арабов к документации и прочему...
А вообще странно это. Смысл сделки не очевиден.
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№4
19.11.2019 10:35
Цитата, просто экспл сообщ. №2
так как не верю что за 400млн продали половину доли в заводах по выпуску новейших боевых вертушек .
Правильно делаете что не верите. Вместе с арабами будут делать вовсе не боевые вертолеты, а небольшие гражданские, так сказать ,,бизнес - класса""
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№5
19.11.2019 11:39
Цитата, q
Сумма сделки не приводится.
Вообще говоря, надо бы привести. Интересно почем нынче мозги продают.
С сайта ХВР:
Цитата, q
ВР-Технологии — было создано в 2014 году как инновационное конструкторское бюро Холдинга "Вертолеты России" по обеспечению вертолетной техники конкурентоспособными научно-техническими решениями.
Цитата, beka1 сообщ. №4
Вместе с арабами будут делать вовсе не боевые вертолеты, а небольшие гражданские, так сказать ,,бизнес - класса""
Там  в тематике вроде бы и БПЛА заявлялись и конвертопланы.
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№6
19.11.2019 12:06
Цитата, gerrfrost сообщ. №3
Вопрос только в том, какой будет допуск у арабов к документации и прочему...
Полный допуск.
От ВР-Технологий к нам приходили. Это была небольшая частная компания. В своё время ушла под "Вертолёты России".
Из проектов пока всё больше на бумаге или в макетах.
Статья не соответствует заголовку. Точнее заголовок "лукавит"...
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№7
19.11.2019 12:09
Цитата, q
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что инвестиции эмиратского холдинга ускорят реализацию проектов вертолетов VRT-300 и VRT-500
Вот под эти проекты и продали долю. А ведь клялись год назад, что у них деньги есть и "вы начинайте"...)
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№8
19.11.2019 12:15
Цитата, ash сообщ. №6
заголовок "лукавит"...
Других заголовков теперь и не бывает. Все лукавят. Но формально все верно. Акции (50%) одного из КБ ХВР проданы.
Цитата, ash сообщ. №7
А ведь клялись год назад, что у них деньги есть и "вы начинайте"...)
Это ВР-технологии так говорили или ХВР?
Если ВР-технологии, то им наверное обещали что-то в ХВР - и вот оно, "обещанное".
Эта мантра "вы начинайте" некоторое время назад была всеобщей. Причем часто исходила от достаточно обеспеченных "партнеров". Так и хочется таким ответить так: "ну что вы, что вы, как мы можем  - только после вас".
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№9
19.11.2019 12:17
Сердюков продолжает свою деятельность...
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№10
19.11.2019 12:19
Цитата, zhelezyaka сообщ. №8
Это ВР-технологии так говорили или ХВР?
Фамилии раскрывать не буду. ВР-Технологии говорили.
Цитата, zhelezyaka сообщ. №8
Эта мантра "вы начинайте" некоторое время назад была всеобщей.
))) Ну почему же "была"... Она и сейчас есть. Тут недавно письмецо получили от головного... Аккурат такого содержания. И Заказчик у партнёров вполне себе огого! Полмира от него в восторге, а остальные прям ненавидят.;)
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№11
19.11.2019 12:33
Цитата, ash сообщ. №10
Она и сейчас есть.
Согласен. А насчет продажи доли этой - вообще говоря, мозгами нужно (не нужно конечно, но если уж приспичило) торговать в последнюю очередь.  Стратегически правильнее торговать продуктами жизнедеятельности мозгов, а ещё лучше - изделиями на базе продуктов жизнедеятельности.
Такие продажи долей в мозгах могут быть как-то оправданы, если партнер вносит и свои мозги (наработки, технологии) в общее дело (хотя какое может быть "обще дело" в такой отрасли в современное "сложное" время?) или он открывает рынки сбыта (хотя это уже признание своей ничтожности на рынке - может быть ввиду недостаточной силы нашей гос "крыши"), а если чисто за деньги - это что такое? От нищеты или глупости. Не понятно.
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