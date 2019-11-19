Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") подписал соглашение о продаже 50% акций своего конструкторского бюро "ВР-Технологии" эмиратскому холдингу Tawazun.

Как сообщает "Коммерсант", сделка была заключена на полях авиасалона Dubai Airshow 2019, её планируется завершить в первом квартале 2020-го. Сумма сделки не приводится.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани. После закрытия сделки представители Tawazun войдут в совет директоров "ВР-Технологий" на равных правах с представителями "Вертолетов России".

"На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менее € 400 млн, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире", - заявил Богинский.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что инвестиции эмиратского холдинга ускорят реализацию проектов вертолетов VRT-300 и VRT-500, а также будут содействовать продвижению этих проектов на рынках Ближнего Востока.

Отмечается, что ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе личной встречи представил вертолёт Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби Мухаммеду Бен Зайду ан-Нахайяну.