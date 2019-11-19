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Российская газета

Появилось первое фото Т-72Б3М с комплексом активной защиты "Арена-М"

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Источник изображения: История Оружия / youtube.com

Современная модификация комплекса активной защиты "Арена" установлена на российский основной боевой танк Т-72Б3 и прошла испытания на одном из военных полигонов страны.

Фотография бронемашины с КАЗ появилась в Сети. Оборудование внешне отличается от того, что ранее демонстрировалось на различных оборонных выставках. Например, можно разглядеть большее количество пусковых установок для отстрела поражающих элементов.

Также видно, что КАЗ установлен на самую совершенную версию Т-72Б3, корпус которого оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами.

Военные эксперты считают, что "Ареной" можно будет оснастить не только новые боевые машины, но и те, что сейчас имеются в войсках. Вполне вероятно, немного позже такой комплекс появится и на новейших Т-90М.

Наша страна стала первой, сумевшей еще в 80-е годы разработать и организовать серийное производство средств активной защиты танков "Дрозд". В войсках находилось несколько сотен оборудованных таким образом Т-55 АД.

Позже была создана "Арена". В разное время она демонстрировалась на таких бронемашинах как Т-80У, Т-72М1М и БМП-3М.

На данный момент конструкторы основательно переработали этот КАЗ, избавив его от имевшихся ранее недостатков.


Алексей Моисеев

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Страны
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Продукция
БМП-3
БМП-3М
Т-55
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
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