Ракету для "Арматы" испытают на кроликах

КБ точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана разместило на сайте госзакупок заявку на материальное обеспечение испытаний новой управляемой ракеты "Сокол-В". Она войдет в арсенал танка Т-14 "Армата".

Испытания пройдут на полигоне Смолино под Нижним Новгородом, где уже более полувека тестируют артиллерийские боеприпасы, управляемые ракеты и средства целеуказания для них - радары и лазерные дальномеры. Однако такого оружия здесь еще не испытывали.

В случае успешного завершения программы тестов у России появится первая ракета с автономным самонаведением и совершенно новыми боевыми качествами, пишет bmpd. В "Соколе" реализованы самые передовые технологии: принцип "выстрелил - забыл", поражение цели в наименее защищенную верхнюю полусферу, поражение целей за пределами прямой видимости, пассивное определение координат цели в нескольких диапазонах.

Головка самонаведения ракеты пассивная - чтобы не беспокоить датчики облучения цели, - и работает в двух диапазонах: видимом и инфракрасном. На основном участке полета "Сокол" наводится инерциальной системой (ИСН) с коррекцией по сигналам спутников. Предусмотрено также управление по лазерному лучу - его приемник расположен в хвостовой части ракеты.

В тестах планируется использовать 46 практических ракет с ГСН без боевой части, столько же - без БЧ и ГСН (они будут летать по ИСН) и 25 боевых ракет, оснащенных всем, чем положено. Для оценки поражающего воздействия боевой части используют 36 кроликов.

Стрелять новой ракетой будут танк Т-80 и баллистическая установка с орудием 2А82 - оно устанавливается на "Армату".

Запускаемые через ствол танковой пушки управляемые ракеты используются в советской и российской армии с середины 70-х годов. Они дают возможность поражать цели на дистанциях в четыре-пять километров. Однако до сих пор самые лучшие отечественные УР требовали наведения по лазерному лучу. Полностью автономный боеприпас создан КБ имени Нудельмана впервые. По мнению экспертов, "Сокол-В" даст российским танкам солидное преимущество перед противником.

Антон Валагин