Главком ВМФ России проверил на "Адмиралтейских верфях" строительство неатомных подводных лодок

ЦАМТО, 18 ноября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил предприятие "Адмиралтейские верфи", где проверил ход строительства серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, Николай Евменов встретился с генеральным директором предприятия Александром Бузаковым, который проинформировал о графике строительства дизель-электрических подводных лодок, а также неатомных подводных лодок типа "Лада" и достроечных работах на спущенном ранее на воду патрульном корабле ледокольного типа "Иван Папанин".

Главком ВМФ осмотрел находящиеся в постройке неатомные подводные лодки проекта 636.3 "Волхов", "Уфа", "Магадан", а также спущенную на воду дизель-электрическую подводную лодку этого проекта "Петропавловск-Камчатский", на которой, после успешного завершения испытаний, производится плановая проверка систем и механизмов.

Характеристики подводных лодок проекта 636.3, уже доказавших свою эффективность в составе Черноморского флота, постоянно совершенствуются. В этом вопросе Главное командование ВМФ тесно взаимодействует с Объединенной судостроительной корпорацией, "Адмиралтейскими верфями" и проектантами.

"Безусловно, что серия подводных лодок этого проекта, которая строится на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, касательно отдельных механизмов и оборудования будет учитывать специфику эксплуатации в условиях Дальнего Востока", – отметил Николай Евменов по итогам поездки на предприятие.