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ЦАМТО

Главком ВМФ России проверил на "Адмиралтейских верфях" строительство неатомных подводных лодок

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ЦАМТО, 18 ноября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил предприятие "Адмиралтейские верфи", где проверил ход строительства серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, Николай Евменов встретился с генеральным директором предприятия Александром Бузаковым, который проинформировал о графике строительства дизель-электрических подводных лодок, а также неатомных подводных лодок типа "Лада" и достроечных работах на спущенном ранее на воду патрульном корабле ледокольного типа "Иван Папанин".

Главком ВМФ осмотрел находящиеся в постройке неатомные подводные лодки проекта 636.3 "Волхов", "Уфа", "Магадан", а также спущенную на воду дизель-электрическую подводную лодку этого проекта "Петропавловск-Камчатский", на которой, после успешного завершения испытаний, производится плановая проверка систем и механизмов.

Характеристики подводных лодок проекта 636.3, уже доказавших свою эффективность в составе Черноморского флота, постоянно совершенствуются. В этом вопросе Главное командование ВМФ тесно взаимодействует с Объединенной судостроительной корпорацией, "Адмиралтейскими верфями" и проектантами.

"Безусловно, что серия подводных лодок этого проекта, которая строится на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, касательно отдельных механизмов и оборудования будет учитывать специфику эксплуатации в условиях Дальнего Востока", – отметил Николай Евменов по итогам поездки на предприятие.

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Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
23550
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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