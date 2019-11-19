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Ростех привлек в "ВР-Технологии" инвестора из ОАЭ

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ЦАМТО, 18 ноября. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Международного авиасалона Dubai Airshow 2019 подписал с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке доли акций компании "ВР-Технологии".

Свои подписи под документом поставили генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и генеральный директор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.

В соглашении определены основные параметры будущей сделки, в том числе доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ (Tawazun станет владельцем половины акций компании "ВР-Технологии", занимающейся разработкой перспективной вертолетной и беспилотной техники). Сделку планируется завершить в 1 квартале 2020 года.

"Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем. Наши договоренности предусматривают также содействие в продвижении этих продуктов на рынках Ближнего Востока и в частности – Персидского залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

После приобретения доли в "ВР-Технологиях" представители Tawazun войдут в совет директоров компании на равных правах с членами от "Вертолетов России".

"Подписанное сегодня соглашение закладывает основу для долгосрочного сотрудничества в формате не просто коллег, а полноценных бизнес-партнеров. При поддержке Госкорпорации Ростех и компании "РТ-Развитие бизнеса" нам удалось достичь с Tawazun полного взаимопонимания, без которого невозможна реализация столь значимых и масштабных проектов. На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менее 400 млн. евро, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Это подписание стало итогом работы фонда по поддержке стратегических инициатив ОАЭ, направленных на инвестиции в передовые отрасли промышленности и трансфер соответствующих технологий", – заявил глава Фонда развития обороны и безопасности Tawazun Абдула Насер Аль-Джаабари.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 стал первой зарубежной площадкой, на которой был продемонстрирован проект VRT500. Макет вертолета представлен на совместной экспозиции "Вертолетов России" и холдинга Tawazun. Вертолет имеет самую объемную в своем классе кабину вместимостью до 5 пассажиров. При этом общие габариты машины удалось уменьшить благодаря соосной схеме расположения винтов, что позволяет использовать вертолет в условиях плотной городской застройки. VRT500 оснащен современным комплексом авионики по принципу стеклянной кабины, а основные системы разработаны лучшими мировыми производителями.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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VRT300
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