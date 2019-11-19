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Военное обозрение

Только треть американских истребителей F-35 готова к выполнению боевых задач

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Источник изображения: Facebook/группа F-35 Lightning II

Самая дорогая военная программа Соединенных Штатов оказалась под угрозой. Об этом сообщили на недавних слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей. Американские законодатели вынуждены были констатировать, что только часть истребителей F-35 способна выполнять все те боевые задачи, для которых они были предназначены.

Эллен Лорд, глава департамента закупок вооружений Пентагона, признала, что информационные системы обслуживания флота новейших истребителей не в полной мере отвечают требованиям. Lockheed Martin и Пентагон всё ещё спорят о том, кому принадлежат программные коды F-35, и эти раздоры могут поставить под сомнение будущее программы.

Некоторые законодатели раскритиковали сделку корпорации с государством, говоря, что чрезмерно щедрые уступки в вопросах интеллектуальной собственности угрожают закрепить Lockheed Martin в качестве конторы по извлечению прибыли, но при этом с ограниченной ответственностью за свои ошибки.

В итоге у программы возникают проблемы с поддержанием боеспособности F-35, что выглядит необычно для совершенно новой машины, отмечают в самих США. Только треть парка этих истребителей была способна выполнять все поставленные задачи, и такое положение может поставить под сомнение способность военных реагировать на угрозы. Две трети парка истребителей F-35 испытывают проблемы то с финансированием обновления программного обеспечения, то с поставками комплектующих, то с логистикой использования в дальних операциях в связи с ремонтом авианосцев.

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Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец
ИТ
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