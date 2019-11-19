Глава Ростеха оценивает рынок средств борьбы с беспилотниками в $2 млрд в ближайшие пять лет

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Спрос на средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами в мире крайне высок, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Спрос на эту продукцию в мире чрезвычайно высок, в ближайшие 5 лет он оценивается на уровне 2 млрд долларов", - сказал Чемезов, слова которого приводит пресс-служба Рособоронэкспорта.

Он отметил, что беспилотники представляют угрозы не только в военной сфере.

"В повседневной жизни мы все чаще видим примеры, когда дроны используются в незаконных целях - для шпионажа, транспортировки грузов и даже террористических атак", - заявил глава "Ростеха".

Он отметил, что предприятия промышленности, включая госкорпорацию, создают широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы - на различных носителях, в различном форм-факторе, в том числе высокомобильные средства, которые могут быть оперативно развернуты на гражданских объектах, промышленных предприятиях.

"Такие комплексы способны обнаруживать дроны различной размерности, идентифицировать их, перехватывать управление и эффективно выводить беспилотники из строя", - сказал Чемезов.

АО "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") демонстрирует российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам всех классов в рамках открывшейся в воскресенье международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2019. В понедельник на выставке российская компания провела презентацию по тематике средств борьбы с беспилотниками

В Рособоронэкспорте отмечают, что практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии показывает, что малые и сверхмалые бесплотные летательные аппараты активно используются не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками.