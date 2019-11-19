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Интерфакс-АВН

Россия предложила странам Ближнего Востока эшелонированную систему борьбы с беспилотниками

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А.Михеев
А.Михеев.
Источник изображения: А.МихеевФото с сайта Рособоронэкспорта

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия разработала и предложила партнерам на Ближнем Востоке и в Африке многоуровневую систему радиоэлектронной борьбы с бесплотными летательными аппаратами, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Мы уже направили партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба Рособорэкспорта в понедельник.

"Эта система обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов", - заявил он.

Он напомнил, что в сентябре предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии подверглись атаке с воздуха. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты.

"Совсем недавно террористы на Ближнем Востоке показали, что игнорирование этой угрозы может привести к критическим последствиям для стратегических отраслей промышленности отдельного государства и даже повлиять на мировой финансовый рынок. Классические оборонительные средства оказались бессильными против данного вызова, что признали их разработчики", - сказал Михеев.

Он отметил, что Рособоронэкспорт оперативно отреагировал на ситуацию и подготовил уникальные решения по защите важных объектов транспортной, топливной, атомной инфраструктуры от нападения.

Как сообщает пресс-служба, эшелонированная зонально-объектовая система радиоэлектронного противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам в зависимости от потребностей заказчика может включать в себя набор элементов, различающихся по радиусу действия, мобильности и характеристикам прикрываемых объектов или территорий.

Зональное прикрытие территорий обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы "Реппелент" разработки и производства АО "Оборонительные системы".

Комплекс обнаруживает сам беспилотник и наземный пункт управления по передаваемым ими радиосигналам, распознает тип дрона и направление его движения, после чего подавляет каналы его связи, лишая управления и навигации.

"Уникальность этого комплекса заключается в возможности подавления всех каналов управления беспилотником", - отмечают в Рособоронэкспорте.

"Репеллент" - средство с высокой дальностью действия: он способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 км. Комплекс способен действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.

Для прикрытия важных объектов, которыми могут быть аэродромы, объекты атомного или энергетического комплекса Рособоронэкспорт предлагает широкую линейку продукции, в том числе мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Бекас", комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика", переносные комплексы "Луч" и "Пищаль".

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Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Оборонительные системы
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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БПЛА
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