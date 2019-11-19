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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил американский сценарий подавления российской ПВО

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

"Задача описанной тактики – подавить или преодолеть системы ПВО, подойти без потерь к заявленным целям и поразить их. У нас, в свою очередь, существует достаточно тактических приемов противодействия подобному сценарию", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Горьков, комментируя опубликованные в США планы борьбы с российской ПВО.

"Это классический вариант компьютерного моделирования ситуации, – сказал начальник зенитных ракетных войск ВВС в 2000–2008 годах, генерал-лейтенант Александр Горьков. – Я не думаю, что стоит сегодня обращать на это внимание. В этом нет ничего нового, в России происходят сходные моделирования".

Американский портал C4ISRNET сообщил: 16-я Воздушная армия ВВС США совместно с другими подразделениями имеет сценарий нападения на российские системы ПВО. По сценарию сначала разведка, киберкомандование и Агентство национальной безопасности США должны собрать разведданные о расположении этих систем, их взаимодействии и эксплуатации.

Обязанности распределены: 363-е разведывательное крыло должно определить, каким образом средства ПВО России могут нанести урон "дружественным силам"; 9-е крыло должно разработать новый набор средств радиоэлектронной борьбы, а 55-е крыло должно получить информацию о "тактике, методах и процедурах", чтобы найти некинетический способ подавления противовоздушной обороны и передать ударным силам данные о местоположении средств ПВО.

Как пояснил Александр Горьков, речь идет лишь об одной из составляющих, маленькой части большой стратегической воздушно-космической операции. Она включает в себя в том числе и ракетно-ядерный (подводного и надводного базирования) компонент и многое другое.

"Задача описанной тактики – подавить или преодолеть системы ПВО, подойти без потерь к заявленным целям и поразить их. Уничтожить при помощи дальней или стратегической авиации и крылатых ракет. Нечто подобное мы наблюдали совсем недавно в Сирии", – поделился Горьков.

Говоря о способах противодействия такого рода тактике, генерал-лейтенант отметил, что существует целый ряд признаков подготовки стратегических воздушно-космических операций и тем более их ведения. Поднимаются в воздух стратегические "разведчики", происходит усиление авиакосмической группировки с точки зрения разведки, расширяются сети связи предполагаемого противника, поступают определенные сигналы, которые фиксируются при помощи радиолокационного, оптоэлектронного, радиотехнического оборудования.

"С нашей стороны это все отслеживается. В случае начала активной работы стратегической разведывательной авиации, в ответ будут применены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На меньших расстояниях вступает в действие наша авиация дальнего действия, затем наземные группировки", – отметил собеседник.

При этом совершенно необязательно выполнять пуск реальных ракет, констатировал Александр Горьков.

"Можно использовать ложные пуски. Наземные средства ПВО меняют частоту каналов наведения и управления ракетами, а это признак того, что проведен пуск. Противнику приходится быстро принимать решение, что делать дальше. Или, грубо говоря, прыгать с парашютом, или пытаться уходить из-под удара. Существует очень много тактических приемов и способов ведения такой вот борьбы", – резюмировал экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новой российской зенитно-ракетной системе С-500 ("Прометей"), ее возможностях, а также объясняла, за что американские СМИ так хвалят новейшую российскую разработку.



Иван Абакумов

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