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Деловая газета "Взгляд"

ОАЭ решили купить половину КБ "Вертолетов России"

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

"Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 подписали с эмиратским Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании "ВР-Технологии" – конструкторского бюро российского холдинга.

Подписи под документом поставили гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский и его коллега из Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани, передает РИА "Новости".

Соглашение определяет основные параметры будущей сделки, включая долю, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ: Tawazun станет владельцем половины акций "ВР-Технологий".

Как ожидается, сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.

Глава Ростеха Сергей Чемезов выразил уверенность, что инвестиции ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 – новейших вертолетов, разработанных конструкторским бюро "ВР-Технологии", – а также "дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем".

По его словам, договоренности с Tawazun предусматривают также помощь в продвижении этих вертолетов на рынках Ближнего Востока и, в частности, Персидского залива.

После приобретения доли в "ВР-Технологиях" представители Tawazun войдут в совет директоров компании на равных правах с членами от "Вертолетов России".

Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский отметил, что на правах равных партнеров планируется инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менее 400 млн евро.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что Объединенные Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолету Ми-38.



Ольга Никитина

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
VRT300
Ми-38
Компании
Вертолеты России
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Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
БПЛА
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