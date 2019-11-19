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Названа новая смертельная опасность полета на Марс

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Источник изображения: Фото: NASA / ESA / The Hubble Heritage Team (STScI / AURA)

Международная группа ученых обнаружила смертельную опасность длительных космических полетов для здоровья астронавтов. Оказалось, что микрогравитация вызывает нарушение в работе внутренней яремной вены. Это может стать значительной проблемой для пилотируемой миссии на Марс. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты обследовали 11 астронавтов, побывавших на МКС. Выяснилось, что за 50 дней пребывания в невесомости в яремной вене возникает застой и обратный ток крови. У одного из членов экипажа был выявлен тромбоз или закупорка вены, что впервые наблюдалось в течение космического полета. До конца миссии астронавт был вынужден лечиться антикоагулянтами.

Как пишут авторы работы в научной статье, микрогравитация способствует хроническому оттоку крови и тканевой жидкости к голове с неизвестными последствиями для кровообращения мозга. Усиливается отечность лица, увеличивается объем крови, циркулирующей в сердце, а также уменьшается объем плазмы.

Хотя пока неизвестно, какие могут быть последствия для здоровья астронавтов, исследователи опасаются, что невесомость может привести к угрожающим жизни состояниям. Ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования.

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Проекты
Марс
МКС
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