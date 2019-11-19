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Пентагон ищет пробелы в российской ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Созданная в октябре 2019 года 16-я воздушная армия Военно-воздушных сил США рассмотрела с другими подразделениями "типичную задачу" по преодолению российских эшелонированных систем противовоздушной обороны, пишет портал C4ISRNET.

В первую очередь предполагается, что разведка совместно с киберкомандованием и Агентством национальной безопасности соберет разведданные о расположении систем ПВО России и их взаимодействии.

Кроме того, 363-е разведывательное крыло должно узнать, как эксплуатировать российские системы, и оценить их потенциальную опасность. Это помогло бы ВВС определиться с тем, куда конкретно наносить удар и где у потенциального противника есть пробелы в обороне, пишет портал.

Затем 9-е разведывательное крыло, на вооружении которого состоит высотный самолет-разведчик U-2, должно разработать план радиоэлектронной борьбы, а 480-е разведподразделение, контролирующее единую систему данных Distributed Common Ground System, передаст информацию специалистам по ПВО.

Заключительным этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.

Известия отмечают, что при этом основной целью 16-й армии ставится информационная война и разоблачение планов противника.

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Страны
Россия
США
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