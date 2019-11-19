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Российская газета

Назван срок поставки систем С-400 в Индию

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Источник изображения: rg.ru

Контракт по поставке Индии зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" будет выполнен до конца 2025 года, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

- Авансовый платеж состоялся. К производству мы уже приступили, работы будут осуществляться в соответствии с графиком, завершение исполнения контракта намечено на 2025 год, - приводит слова директора корпорации РИА Новости.

Договор о поставке в Индию пяти полковых комплектов С-400 был заключен в 2018 году. Сумма сделки составила свыше пяти миллиардов долларов.

Система ПВО средней и большой дальности С-400 "Триумф" предназначена для поражения любых воздушных целей на расстоянии до 400 километров во всем диапазоне высот. С подключением дополнительных моджулей радиус действия комплекса увеличивается до 600 км. "Триумф" может использовать разные типы ракет, что позволяет выстраивать эшелонированную противовоздушную оборону. Систему признали лучшей в мире, в очередь за ней выстроилось более десятка государств.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей
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