Разработчики сделают самолет Як-130 боевым

Объединенная авиастроительная корпорация начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130. Он станет по-настоящему боевым.

Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2019 рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он добавил, что машину можно будет приспособить под заказчиков на Ближнем Востоке, с учетом тех задач, которые им предстоит решать, цитирует его слова ТАСС.

И в экспозиции Як-130 представили некоторые авиационные средства поражения: управляемые ракеты "воздух-воздух", блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы и подвесной контейнер с двуствольной авиапушкой калибра 30 миллиметров.

По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации, в ходе модернизации будут повышены и учебные функции самолета. На нем можно будет готовить летчиков на самолеты четвертого и пятого поколений.

Як-130 - российский учебно-боевой самолет. Его основные задачи - обучение курсантов летных училищ. Як-130 снабжен системой имитации режимов боевого применения, на которой, без использования настоящих боеприпасов, можно отрабатывать воздушный бой, наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. При необходимости самолет может выполнять задачи легкого штурмовика и уничтожать наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.

Светлана Цыганкова