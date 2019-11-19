Войти
Российская газета

Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"

509
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Стали известны некоторые подробности испытаний новейшего российского комплекса танкового управляемого вооружения "Сокол-В". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно обнародованным данным, сама ракета обозначается как 3УБК25.

Всего для подтверждения характеристик применяется несколько десятков ракет в различных вариантах, в том числе с реальной боевой частью и головкой самонаведения.

В испытаниях такого оружия задействованы не только основные боевые танки Т-80 и Т-90, но и "баллистическая установка" с 2А82. Это орудие устанавливается на перспективный "Объект 148" -Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Военные эксперты считают "Сокол-В" настоящим прорывом в сфере передовых технологий. Ракета обладает возможностью самонаведения и дает российским танкам значительное преимущество над бронетехникой вероятных противников.

С середины 70-х годов отечественные боевые машины имеют так называемую "длинную руку" - управляемые ракетные комплексы. Уже тогда они позволяли уничтожать цели на дистанции в 4000 метров.

В настоящее время российские Т-72Б3, Т-90А, Т-80У и Т-80БВМ могут применять ракеты, наводимые лазерным лучом, причем дальность поражения теперь составляет уже 5000 метров. Это оружие прошло реальную успешную проверку в ходе боевых действий в Сирии.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Армата
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
09.04.2019
В щепки: в Петербурге Т-80 выстрелил дровами
26.03.2019
Возвращение к лихим 90-м
19.02.2018
Москва формирует танковый кулак
11.09.2017
"Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
03.07.2017
Американцы посчитали все российские танки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:33
  • 11
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35