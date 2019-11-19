Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"

Стали известны некоторые подробности испытаний новейшего российского комплекса танкового управляемого вооружения "Сокол-В". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Перспективный комплекс управляемого танкового вооружения "Сокол-В". Источник: https://t.co/f54TlvOVNW pic.twitter.com/wzPn0Rnk6m— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 18, 2019
Согласно обнародованным данным, сама ракета обозначается как 3УБК25.
Всего для подтверждения характеристик применяется несколько десятков ракет в различных вариантах, в том числе с реальной боевой частью и головкой самонаведения.
В испытаниях такого оружия задействованы не только основные боевые танки Т-80 и Т-90, но и "баллистическая установка" с 2А82. Это орудие устанавливается на перспективный "Объект 148" -Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".
Военные эксперты считают "Сокол-В" настоящим прорывом в сфере передовых технологий. Ракета обладает возможностью самонаведения и дает российским танкам значительное преимущество над бронетехникой вероятных противников.
С середины 70-х годов отечественные боевые машины имеют так называемую "длинную руку" - управляемые ракетные комплексы. Уже тогда они позволяли уничтожать цели на дистанции в 4000 метров.
В настоящее время российские Т-72Б3, Т-90А, Т-80У и Т-80БВМ могут применять ракеты, наводимые лазерным лучом, причем дальность поражения теперь составляет уже 5000 метров. Это оружие прошло реальную успешную проверку в ходе боевых действий в Сирии.
Алексей Брусилов