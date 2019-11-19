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Российская газета

Прямой наводкой: как российская артиллерия применяет сирийский опыт

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Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

В оперативную и боевую подготовку активно внедряются методики, полученные российскими артиллеристами в Сирии. Подробности этих нововведений раскрыл в интервью "Красной звезде" начальник ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа генерал-майор Олег Киседобрев.

Один из наиболее интересных моментов - использование осветительных боеприпасов для постановки "искусственной Луны": темные ближневосточные ночи дали толчок развитию этой методики, поскольку приборы ночного видения со своими задачами сами по себе справляются недостаточно. Вспомогательный элемент в виде дополнительной "луны" помогает раскрыться их техническому потенциалу в полной мере.

Еще одним "сирийским" нововведением в подготовке артиллеристов стало применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) прямой наводкой. Ближневосточный опыт показал, что в случае отсутствия артиллерии у противника это очень эффективный подход к разрушению хорошо укрепленных целей. "Он способствует, во-первых, гарантированному поражению цели: только представьте ситуацию, когда средства боекомплекта РСЗО расходуются "в точку". Во-вторых, происходит существенная экономия боеприпасов, ведь "реактивщики" бьют уже не по площадям, а по конкретным целям. Наконец, в-третьих, шквал результативного огня вызывает сильное морально-психологическое расстройство у противника", - пояснил генерал-майор.

Год назад в ЦВО на основе сирийского опыта стартовал метод "артиллерийской карусели", применяемый для решения оперативных боевых задач. Одна из батарей дивизиона РСЗО стоит на боевом дежурстве, по вызову командира она выходит на огневую позицию, отрабатывает боевую задачу на разведанных беспилотниками целях. После чего уходит в ранее намеченный район перезаряжания. Если нужно - на огневую задачу выходит следующая реактивная батарея.

Также, по словам Олега Киседобрева, было выработано немало тактических рекомендаций. "В их числе, к примеру, комплекс требований, предъявляемый к боевому обустройству временной огневой позиции, а также к сосредоточению на огневой позиции необходимого объема артиллерийских систем различных калибров и их ориентированию по направлениям стрельбы. Далее, пристрелка с помощью дистанционно-пилотируемого летательного аппарата, ведение огня при стрельбе на разрушение и мортирной стрельбе, выполнение огневых задач полупрямой наводкой на большие дальности подразделениями реактивной и ствольной артиллерии, выполнение огневых задач в ходе стрельбы на рикошетах и с использованием радиовзрывателей, дистанционных трубок и взрывателей", - рассказал он.


Майя Бирюкова

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