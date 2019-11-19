"Орион" не долетел

Опытно-войсковая эксплуатация беспилотников "Орион" проходит проблематично. В минувшую субботу, 16 ноября, портал 62info.ru сообщил о том, что в посёлке Листвянка (Рязанская область) разбился опытный образец разведывательно-ударного дрона.

Очевидец, слова которого приводят журналисты, утверждает, что беспилотник разбился в 70 м от жилого дома, при падении срубив сосну в соседнем огороде. Также, по его словам, подобный случай ранее произошёл в расположенной неподалёку деревне Сальково. Тогда "Орион" якобы упал в огород. В Минобороны и пресс-службе производителя дрона ситуацию не комментируют.

Вид на место падения беспилотника "Орион" из окна жилого дома Источник изображения: 62info.ru

Работы по созданию "Ориона" проходят в рамках программы "Иноходец". В 2011 году компания "Кронштадт" (ранее известная как "Транзас") подписала контракт с Минобороны РФ на разработку средневысотного беспилотного летательного аппарата массой 1 т с большой продолжительностью полёта. По неофициальной информации, стоимость опытно-конструкторских работ составила 2 млрд руб.

Схема падения "Ориона" Источник изображения: 62info.ru

"Орион" — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полёта (класс MALE), максимальная взлётная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полёта со стандартной нагрузкой — 24 часа, скорость — до 200 км/ч.