Войти
WarSpot

"Орион" не долетел

525
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Опытно-войсковая эксплуатация беспилотников "Орион" проходит проблематично. В минувшую субботу, 16 ноября, портал 62info.ru сообщил о том, что в посёлке Листвянка (Рязанская область) разбился опытный образец разведывательно-ударного дрона.

Очевидец, слова которого приводят журналисты, утверждает, что беспилотник разбился в 70 м от жилого дома, при падении срубив сосну в соседнем огороде. Также, по его словам, подобный случай ранее произошёл в расположенной неподалёку деревне Сальково. Тогда "Орион" якобы упал в огород. В Минобороны и пресс-службе производителя дрона ситуацию не комментируют.

Вид на место падения беспилотника "Орион" из окна жилого дома

Источник изображения: 62info.ru

Работы по созданию "Ориона" проходят в рамках программы "Иноходец". В 2011 году компания "Кронштадт" (ранее известная как "Транзас") подписала контракт с Минобороны РФ на разработку средневысотного беспилотного летательного аппарата массой 1 т с большой продолжительностью полёта. По неофициальной информации, стоимость опытно-конструкторских работ составила 2 млрд руб.

Схема падения "Ориона"

Источник изображения: 62info.ru

"Орион" — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полёта (класс MALE), максимальная взлётная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полёта со стандартной нагрузкой — 24 часа, скорость — до 200 км/ч.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Транзас
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.11.2019
Разбился один из опытных образцов беспилотного летательного аппарата "Орион"
23.07.2018
Беспилотный летательный аппарат "Орион" с подвешенным вооружением
27.03.2018
Группа "Кронштадт" показала опытный образец беспилотника "Орион"
02.03.2017
В интернете появилось первое изображение беспилотника "Орион"
16.05.2016
В ЛИИ им. Громова начались испытания разведывательно-ударного БЛА «Орион»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:33
  • 11
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35