В Совфеде оценили польский совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Украине посоветовали вернуть Донбасс и Крым за счет роста экономики страны. Как считает бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский, для этого Киев должен придерживаться европейского курса. В конце прошлого месяца страны-члены НАТО подтвердили свою позицию относительно того, что Крым относится к Украине и поддержали пути решения конфликта в Донбассе.

Украина сможет вернуть Донбасс и Крым, если будет придерживаться европейского курса, считает бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. По его словам, это приведет к росту экономики в стране, и тогда жители этих территорий будут "ногами" голосовать за возвращение в состав Украины.

"В конце концов, Россия не будет сильной до конца света. Ее экономика - в очень сложном состоянии", - сказал Ващиковский в интервью изданию "Европейская правда".

Он предположил, что подписанная контактной группой в Минске "формула Штайнмайера" может стать для Украины ловушкой, которая приведет к полной потере Донбасса.

"Мы видим, что [президент Украины Владимир] Зеленский пытается вести с Россией интересную и острую игру. Он предлагает: хорошо, мы примем автономию этих регионов, если благодаря этому конфликт будет исчерпан. Сейчас он пытается навязать свою инициативу россиянам, показывая себя как политика, который стремится к миру", - обратил внимание экс-министр.

Речь идет о документе, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса. В нем также прописаны возможная амнистия и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали эту формулу 1 октября. Националистически настроенная часть украинского общества расценила это как капитуляцию и устроила массовые протесты по всей стране.

По мнению Ващиковского, в Москве не хотят, чтобы вооруженный конфликт в Донбассе завершался, поскольку это может лишить Россию инструмента влияния на Киев. "Поэтому, признавая риски этого плана, я также признаю, что Украина еще может выиграть, продемонстрировав, что именно Россия не хочет мирного разрешения конфликта", - подчеркнул дипломат.

Сенатор Алексей Пушков решил, что совет депутата Европарламента лишен смысла.

В своем Twitter он напомнил, что вопрос с Крымом закрыт. К тому же, указал Пушков, для экономического рывка, если такой в принципе возможен, Киеву потребуются многие годы. "За это время Донбасс будет потерян", - констатировал он.

На неоднозначную политику Зеленского в отношении России обращали внимание и на Украине. За несколько дней до интервью Ващиковского на сайте партии "Европейская солидарность" (ЕС), возглавляемой бывшим главой государства Петром Порошенко, появилось сообщение, в котором

члены партии призывали украинского лидера прекратить унижать себя и страну попытками встретиться с Путиным.

"Потому что Путин просто издевается над ним, а это значит, что издевается над нами", - решил депутат Верховной рады от ЕС Алексей Гончаренко.

Он заявил, что 14 ноября российский президент якобы выдвинул новое требование для начала переговоров лидеров России и Украины - согласование закона об особом статусе не подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской области с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Гончаренко назвал неоднократное перенесение даты проведения встречи "нормандской четверки" большой проблемой. "При этом все новые и новые требования Путина: сначала "формула Штайнмайера", а на самом деле "формула Путина"; затем разведение - Украина разводит войска. Это Путин просто так "разводит" Украину", - считает Гончаренко. Он уверен, что Зеленский должен изменить позицию и начать выстраивать военный альянс с США.

При этом в тот же день офис президента Украины подтвердил, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря.

Что касается возвращения Крыма в состав Украины, к которому стремится Киев, Запад придерживается последовательной линии в этом вопросе. В конце октября прошло заседание совместной комиссии с участием Владимира Зеленского и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, посетившего Украину во главе делегации НАТО. В заявлении по итогам этого заседания Североатлантический альянс подтвердил свои позиции по Донбассу и Крыму, заявил о стратегической важности для военного блока черноморского региона и напомнил Киеву о необходимости выполнять рекомендации Венецианской комиссии по правам нацменьшинств.

Украина и НАТО подтвердили свою позицию о том, что стороны признают Крым украинской территорией.

Они в очередной раз призвали Москву вернуть контроль над полуостровом Украине, хотя в России неоднократно отмечали, что этот вопрос окончательно закрыт.

Страны-члены НАТО также поддержали стремления Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе и процесс разведения сил сторон конфликта в регионе. Они призвали соблюдать минские соглашения и в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве" в конфликт на юго-востоке Украины. При этом Москва не раз заверяла, что не является стороной боевых действий в этом регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины "сотрясанием воздуха". Она сказала Ura.ru, что позиция России и реальность всем хорошо известны.

Кристина Сизова