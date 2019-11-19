Войти
ИноСМИ

Klassekampen (Норвегия): цена

521
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

Недавно в США главу НАТО Йенса Столтенберга назвали дипломатом года. Интересно, поддержат ли курды или ливийцы такой выбор, с иронией интересуется автор статьи в "Классекампен". Да и европейцам впору задуматься: как бесконечные санкции и наращивание вооружений у границ России могут обеспечить безопасность?

Журнал Foreign Policy назвал главу НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg) дипломатом года за "выдающееся лидерство в эти турбулентные для альянса времена". Целую страницу (которую потом опубликовала норвежская Aftenposten) Foreign Policy посвятила тому, как под руководством Столтенберга альянс "все активнее работает над свободой, демократией и сотрудничеством".

На самом деле тут как всегда - зависит от того, кого вы спросите. Если спросить курдов из Северной Сирии, что они думают о том, как армия Турции, вторая по величине в НАТО, вторглась в соседнюю страну и организовала там "зону безопасности", то едва ли первым, что придет им в голову, будут свобода и демократия. Можно еще спросить ливийцев, чувствуют ли они себя свободнее и увереннее, после того как ряд стран НАТО, включая Норвегию, под руководством Йенса Столтенберга разбомбили страну в 2011 году и ввергли ее в войну и хаос.

Факт в том, что НАТО почти полностью контролируют США. А эта страна продолжает себя вести как забияка международного уровня вопреки всем демократическим принципам.

Когда президент Дональд Трамп вступал в должность, он обещал прекратить все войны за границей, однако с тех пор США вмешались в целый ряд политических и военных конфликтов по всему миру, в том числе введя множество масштабных и совершенно не умиротворяющих санкций. Не будем также забывать, что именно США со свитой союзников по НАТО начали войну в Ираке, после которой в огне оказался весь Ближний Восток.

Есть все основания сомневаться, что наращивание вооружений у внешних границ России действительно может обеспечить спокойствие Европы, что танцы под непредсказуемую дудку Трампа хорошо сказываются на безопасности Норвегии, а вмешательство США в дела Южной Америки и их поддержка всего, что пахнет рыночным либерализмом, обеспечивают стабильность в регионе.

Уместно также задаться вопросом, что делает Столтенберг для сплоченности НАТО, в то время как Турция покупает новые ракетные системы у России, а президент Франции Макрон объявляет о "смерти мозга" альянса.

Но глава НАТО Йенс Столтенберг такими вопросами не задается. Вместо этого он стоит плечом к плечу с Трампом и демонстрирует всему миру, что НАТО - лишь инструмент американского президента.


Мари Скурдал (Mari Skurdal)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Норвегия
Россия
Сирия
США
Турция
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
12.11.2019
Генсек НАТО: хорошо, если Евросоюз будет больше делать в области обороны (Süddeutsche Zeitung, Германия)
20.03.2019
Le Figaro (Франция): зачем до сих пор нужна НАТО?
11.02.2019
Зачем Трамп рвется в Русскую Арктику
18.04.2017
Заложники международного права
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:33
  • 11
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:54
  • 25
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35