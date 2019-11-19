Klassekampen (Норвегия): цена

Недавно в США главу НАТО Йенса Столтенберга назвали дипломатом года. Интересно, поддержат ли курды или ливийцы такой выбор, с иронией интересуется автор статьи в "Классекампен". Да и европейцам впору задуматься: как бесконечные санкции и наращивание вооружений у границ России могут обеспечить безопасность?

Журнал Foreign Policy назвал главу НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg) дипломатом года за "выдающееся лидерство в эти турбулентные для альянса времена". Целую страницу (которую потом опубликовала норвежская Aftenposten) Foreign Policy посвятила тому, как под руководством Столтенберга альянс "все активнее работает над свободой, демократией и сотрудничеством".

На самом деле тут как всегда - зависит от того, кого вы спросите. Если спросить курдов из Северной Сирии, что они думают о том, как армия Турции, вторая по величине в НАТО, вторглась в соседнюю страну и организовала там "зону безопасности", то едва ли первым, что придет им в голову, будут свобода и демократия. Можно еще спросить ливийцев, чувствуют ли они себя свободнее и увереннее, после того как ряд стран НАТО, включая Норвегию, под руководством Йенса Столтенберга разбомбили страну в 2011 году и ввергли ее в войну и хаос.

Факт в том, что НАТО почти полностью контролируют США. А эта страна продолжает себя вести как забияка международного уровня вопреки всем демократическим принципам.

Когда президент Дональд Трамп вступал в должность, он обещал прекратить все войны за границей, однако с тех пор США вмешались в целый ряд политических и военных конфликтов по всему миру, в том числе введя множество масштабных и совершенно не умиротворяющих санкций. Не будем также забывать, что именно США со свитой союзников по НАТО начали войну в Ираке, после которой в огне оказался весь Ближний Восток.

Есть все основания сомневаться, что наращивание вооружений у внешних границ России действительно может обеспечить спокойствие Европы, что танцы под непредсказуемую дудку Трампа хорошо сказываются на безопасности Норвегии, а вмешательство США в дела Южной Америки и их поддержка всего, что пахнет рыночным либерализмом, обеспечивают стабильность в регионе.

Уместно также задаться вопросом, что делает Столтенберг для сплоченности НАТО, в то время как Турция покупает новые ракетные системы у России, а президент Франции Макрон объявляет о "смерти мозга" альянса.

Но глава НАТО Йенс Столтенберг такими вопросами не задается. Вместо этого он стоит плечом к плечу с Трампом и демонстрирует всему миру, что НАТО - лишь инструмент американского президента.

Мари Скурдал (Mari Skurdal)