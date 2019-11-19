Россия выполнит контракт на поставку ЗРС С-400 в Индию в 2025 году

ЦАМТО, 18 ноября. Россия выполнит контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400 в 2025 году, первый аванс получен.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам на авиасалоне в Дубае генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Россия заключила в 2018 году контракт на поставку в Индию пяти полковых комплектов С-400 на сумму более 5 млрд. долл.

"Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком: 2025 год – завершение исполнения контракта", – сказал С.Чемезов.