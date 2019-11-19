Войти
ЦАМТО

Компания "Сухой" принимает участие в Международном авиасалоне Dubai Airshow 2019

450
0
0
Макеты истребителей МиГ-35 и Су-57 на стенде российской государственной компании "Рособоронэкспорт"
Макеты истребителей МиГ-35 и Су-57 на стенде российской государственной компании "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

ЦАМТО, 18 ноября. Компания "Сухой" принимает участие в открывшемся в Дубае (ОАЭ) Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.

Как сообщили в пресс-службе "Сухого", в экспозиции компании, которая входит в единую экспозицию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), представлены модели многофункционального истребителя Су-35 и новейшего истребителя 5-го поколения Су-57Э в масштабе 1:10.

Серийное производство истребителей ведется в Комсомольском-на-Амуре филиале Компании "Сухой" – КнААЗ им. Ю.А.Гагарина.

Международная выставка Dubai Airshow проводится с 1986 года один раз в два года и является одним из крупнейших авиасалонов, в котором принимают участие ведущие мировые авиастроительные компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
16.01.2013
По самолетам планы грандиозные
24.08.2009
ПАК не видали?
19.08.2009
Интервью президента ОАО "ОАК" А.И.Федорова
17.03.2009
Производителя истребителя пятого поколения ожидают массовые увольнения
25.04.2008
"Сухой" представил программу внедрения Lean-технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:33
  • 11
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35