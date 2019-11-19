Компания "Сухой" принимает участие в Международном авиасалоне Dubai Airshow 2019

ЦАМТО, 18 ноября. Компания "Сухой" принимает участие в открывшемся в Дубае (ОАЭ) Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.

Как сообщили в пресс-службе "Сухого", в экспозиции компании, которая входит в единую экспозицию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), представлены модели многофункционального истребителя Су-35 и новейшего истребителя 5-го поколения Су-57Э в масштабе 1:10.

Серийное производство истребителей ведется в Комсомольском-на-Амуре филиале Компании "Сухой" – КнААЗ им. Ю.А.Гагарина.

Международная выставка Dubai Airshow проводится с 1986 года один раз в два года и является одним из крупнейших авиасалонов, в котором принимают участие ведущие мировые авиастроительные компании.