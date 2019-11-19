Россия ждет вступления в силу контракта на поставку Индонезии Су-35

ЦАМТО, 18 ноября. Исполнению контракта на поставку истребителей Су-35 в Индонезию ничего не мешает, Россия ждет решения Джакарты.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам на авиасалоне в Дубае генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Россия по контракту от 2018 года должна поставить Индонезии 11 самолетов Су-35 на сумму 1,1 млрд. долл.

"Нам ничего не мешает: правсоглашения подписаны, все условия сделки оформлены, ждем вступления контракта в силу. Как примет решение индонезийская сторона", – сказал А.Михеев.