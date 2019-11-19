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ЦАМТО

Россия ждет вступления в силу контракта на поставку Индонезии Су-35

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 18 ноября. Исполнению контракта на поставку истребителей Су-35 в Индонезию ничего не мешает, Россия ждет решения Джакарты.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам на авиасалоне в Дубае генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Россия по контракту от 2018 года должна поставить Индонезии 11 самолетов Су-35 на сумму 1,1 млрд. долл.

"Нам ничего не мешает: правсоглашения подписаны, все условия сделки оформлены, ждем вступления контракта в силу. Как примет решение индонезийская сторона", – сказал А.Михеев.

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Индонезия
Россия
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Су-35
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Михеев Александр
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