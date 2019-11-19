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Военное обозрение

С-400 для Саудовской Аравии не столько защита от Ирана, сколько противовес США

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Источник изображения: topwar.ru

Накануне, как сообщало "Военное обозрение", с авиасалона в Дубае поступили сообщения о том, что Москва и Эр-Рияд обсуждают параметры поставок зенитных ракетных комплексов С-400 в Саудовскую Аравию. При этом высказывалось предположение относительно того, что тему перспективы поставок недавно обсуждали президент России и представители саудовской монархии во время визита российского президента в королевство.

Саудиты собираются защитить российскими системами ПВО С-400 свои стратегические объекты, включая объекты нефтепромысла и переработки "чёрного золота". По крайней мере, так заявлялось официально. Но в этой связи возникает вопрос: объекты той же нефтеперерабатывающей инфраструктуры Саудовской Аравии уже были "защищены" американскими комплексами, включая "Patriot". Эти комплексы, как известно, оказались бессильны против атак с применением беспилотников и ракет.

Напомним, что в своё время боевики в Сирии неоднократно пытались использовать беспилотники для атаки российской авиабазы "Хмеймим". И противостоял им в этом вовсе не ЗРК С-400 (цели и задачи которого иные), а совсем другие военно-технические средства, включая ЗРПК "Панцирь-С1".

На этом основании можно сделать вывод о том, что С-400 Саудовская Аравия покупает у России не для того, а точнее не только для того, чтобы защищать свои недра от неизвестных (по мнению Эр-Рияда, иранских) ракет и беспилотников. Дело в том, что для более эффективного прикрытия стратегических объектов Эр-Рияду потребуется контракт на упомянутые "Панцири". Кстати, ранее в Саудовской Аравии о перспективе заключения такой сделки уже говорили. Но не только в этом дело. В Эр-Рияде прекрасно понимают, что дружба с США – явление эфемерное: если сегодня американцы клянутся в нерушимом партнёрстве, поставляют оружие, то завтра лояльность может улетучиться, особенно если Вашингтону покажется, что нефть Эр-Рияда "не столь демократична, как того требуют американские интересы".

В этой связи российские комплексы ПВО-ПРО для саудитов становятся противовесом, который может оказаться чрезвычайно эффективным при контактировании именно с Соединёнными Штатами. И в самих Штатах это прекрасно понимают, всеми силами пытаясь "убедить" Эр-Рияд в том, что российские комплексы тому "не нужны". Турок не убедили.

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Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
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