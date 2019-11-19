Спутник "Глонасс-К2" планируют запустить в начале 2020 года

В компании "Информационные спутниковые системы" сообщили, что космический аппарат уже изготовлен

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-К2" планируется запустить на орбиту в начале 2020 года, сообщил ТАСС заместитель генерального конструктора компании "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) Владимир Халиманович.

"Глонасс-К2" изготовлен, и это [запуск] будет где-то в начале следующего года", - сказал Халиманович.

"Глонасс-К2" - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. "Глонасс-К2" должен стать развитием спутников серии "Глонасс-К", он будет передавать девять навигационных сигналов, масса аппарата составит около 1800 кг.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в мае сообщал, что первый спутник "Глонасс-К2" будет запущен на орбиту в конце 2019 - начале 2020 года.