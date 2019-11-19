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Интерфакс-АВН

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Транспорт России" возможности холдинга в сфере аэронавигации

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Концерн "Алмаз-Антей"
Концерн "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Акционерное общество (АО) "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в международной выставке "Транспорт России", которая пройдет в Москве с 19 по 21 ноября.

"На этом крупнейшем отраслевом мероприятии холдинг выступит как разработчик и производитель аэронавигационного оборудования. А также как системный интегратор, реализующий комплексные проекты по модернизации Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий отмечает, что "участие в выставке "Транспорт России" направлено на поддержание имиджа концерна как системного интегратора и одного из ведущих разработчиков и поставщиков комплексных решений в сфере модернизации аэронавигационных систем".

"Замглавы холдинга отметил, что представители концерна готовы предоставить потенциальным заказчикам полную информацию о возможностях холдинга по разработке и производству высокотехнологичной аэронавигационной продукции и реализации проектов в сфере модернизации аэронавигационных систем "под ключ"", - сказано в сообщении.

Посетителям выставки, информирует пресс-служба, "посредством мультимедийных инсталляций будут представлены основные завершенные концерном проекты по техническому оснащению и модернизации объектов, осуществляющих контроль воздушного движения в России".

"В частности, будут продемонстрированы результаты работы в рамках Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года по реконструкции и техническому перевооружению укрупнённых центров организации воздушного движения и комплексов средств управления воздушным движением, по радиотехническому обеспечению полётов и электросвязи аэропортов", - говорится в сообщении.

Также будут представлены итоги модернизации объектов ОрВД Республики Крым и Севастополя, результаты участия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в строительстве укрупнённых центров ЕС ОрВД РФ, информация о перспективах создания новых укрупнённых центров ЕС ОрВД в 2020-2021 годах.

Соэкспонентами концерна на "Транспорте России" будут его дочерние общества - ПАО "НПО "Алмаз" и АО "ВНИИРА".

Так, НПО "Алмаз" продемонстрирует макеты аэродромных радиолокационных комплексов "РЛК-10РА" и "Лира-А10", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БЛА ROSC-1, трассового радиолокатора ТРЛК "Сопка-2", метеорологической радиолокационной станции "ДМРЛ-С", метеокомплекса "КММ-1".

Продукция АО "ВНИИРА" будет представлена следующими экспонатами: наземная станция АЗН-В 1090 ES HC-1A, процессор обработки и управления, устройство коммутации и управления, промышленный контроллер общего назначения, мобильный радиомаяк системы АЗН-В 1090 ES и рабочее место диспетчера обслуживания воздушного движения.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
ВНИИРА
ГосОрВД
Проекты
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