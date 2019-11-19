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Интерфакс-АВН

Чемезов заявляет о готовности России поставить Турции истребители

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Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА)
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова поставить Турции истребители Су-35 и Су-57, решение за Анкарой, заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы свои предложения сделали. Су-35 мы предложили. Пока они думают. Когда решение примут, мы готовы к продаже, а промышленность готова произвести. И Су-57, и Су-35", - сказал он.

25 октября газета "Дейли сабах" со ссылкой на источники сообщила, что Турция и Россия близки к достижению соглашения о поставке 36 истребителей Су-35. По данным издания, ведется обсуждение возможности совместного производства деталей для истребителей, а также вооружения.

29 октября эту информацию опроверг министр обороны Турции Хулуси Акар. "Утверждения о том, что Турция получит Су-35, не верны. Турция остается партнером (по программе американских истребителей-бомбардировщиков, - "ИФ") F-35, и мы хотим, чтобы наши права соблюдались", - цитировали министра турецкие СМИ.

23 октября директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что Россия и Турция проводят консультации по поводу возможной поставки Су-35.

"Консультации ведутся. Присматриваются, изучают, мы рассказываем", - сказал он, отвечая на вопрос о переговорах с Турцией на поставку российских истребителей Су-35.

По его словам, Россия показала Су-35 профильным турецким специалистам в сентябре на авиашоу в Стамбуле.

"На данный момент сказать, что какая-то продвинутая фаза, я не могу", - сказал тогда Шугаев о переговорах с Турцией по истребителям.

Многофункциональный истребитель целевой Су-35 поколения "4++" и истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

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Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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