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Деловая газета "Взгляд"

Озвучена сумма экспорта российского оружия в 2019 году

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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие за рубеж на сумму не менее 13,7 млрд долларов, а может, и больше, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Результаты "Рособоронэкспорта" говорят сами за себя. В прошлом году мы поставили продукцию на 13,7 млрд долларов, в этом году будет даже чуть больше или также", – передает РИА "Новости" заявление Чемезова на выставке в Дубае.

Он рассказал также, что Россия выполнит контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400 в 2025 году.

"Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год –завершение исполнения контракта", – заявил Чемезов.

Тем временем гениректор "Росборонэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт на производство вертолетов Ка-226 в Индии планируется подписать в начале 2020 года. Контракт подразумевает производство 200 вертолетов Ка-226 на индийских мощностях.

"В настоящий момент СП создано. Идет уточнение облика вертолета исходя из требований министерства обороны Индии. Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт. Сроки формируются исходя из процедур министерства обороны Индии. Работы по этому вертолету уже начались", – сказал Михеев.

Он отметил также, что исполнению контракта на поставку истребителей Су-35 в Индонезию ничего не мешает, Россия по контракту от 2018 года должна поставить Индонезии 11 самолетов Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов.

"Нам ничего не мешает: правсоглашения подписаны, все условия сделки оформлены, ждем вступления контракта в силу. Как примет решение индонезийская сторона", – заявил Михеев.

Накануне на саммите БРИКС в Бразилии президент России Владимир Путин сообщил, что поставки ЗРС С-400 в Индию идут по плану.

Напомним, в пятницу издание Hindustan Times сообщило, что первый комплект российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 доставят в Индию через 16-18 месяцев.



Дмитрий Зубарев

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