Войти
Деловая газета "Взгляд"

В Ростехе рассказали о судьбе ОАК

411
0
0
Генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь на фоне учебно-боевого самолета Як-130, Dubai Airshow 2019
Генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь на фоне учебно-боевого самолета Як-130, Dubai Airshow 2019.
Источник изображения: bmpd

Возможность смены руководства и названия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая должна войти в состав Ростеха, пока не рассматривалась, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Что касается смены руководства ОАК, я думаю, об этом даже рано говорить, мы еще даже официально не получили акции. Пока вопрос о замене гендиректора не стоял", – сказал он, передает ТАСС.

В то же время он добавил, что ОАК вряд ли изменит свое название.

Чемезов также отметили, что процесс передачи акций Объединённой авиастроительной корпорации может завершиться в первом полугодии 2020 года. По его словам, после этого следующий год будет посвящен тому, чтобы провести реорганизацию кластера. "Сделать три, может быть, четыре дивизиона", – сказал он.

"Это гражданский, военный, транспортный и, наверное, четвертый будет стратегическая авиация. Может быть, объединим с транспортной, но этот вопрос обсуждается. Естественно, необходимо провести большую работу по сокращению издержек, изменение какое-то будет и в организационной структуре, с тем, чтобы все компании, которые находились ранее в корпорации, они тоже войдут в этот кластер. Те, что занимаются и производством комплектующих, двигателей и так далее, все это будет объединено в одном кластере", – сказал Чемезов.

В то же время Чемезов отметил, что Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш". "У нас уже есть разрешение на продажу "Высокоточных комплексов", сейчас мы получили разрешение, готовится пакет документов. Кроме того, ведутся переговоры по "Техмашу", – уточнил он.

По его словам, перед Ростехом стоит такая задача максимально привлекать частных инвесторов, где это позволяет развивать активы. "Если мы говорим о военном производстве, то в ряде предприятий мы можем продать пакеты до 49%, оставив за собой контроль", – сказал Чемезов.

В октябре сообщалось, что Ростех изучает возможность создания авиакомпании, которая может стать ключевым потребителем новых российских самолетов для финансового оздоровления ОАК.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Ростех
Техмаш НПК
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
06.09.2019
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
12.04.2018
Какое оружие из России получило индийскую прописку
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
21.08.2009
МАКС-2009: второй день работы - максимум сделок
27.03.2009
"Кризис для нас - взлетная полоса", - Алексей Федоров, президент Объединенной авиастроительной корпорации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:44
  • 12
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35