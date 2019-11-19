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Военно-промышленный курьер

У Саудовской Аравии будут свои АК

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия и Саудовская Аравия завершают переговоры о строительстве завода автоматов Калашникова в королевстве, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на Dubai Airshow.

"Сейчас мы обсуждаем детали проекта. Переговоры по строительству завода автоматов Калашникова в Саудовской Аравии уже находятся на завершающей стадии", - сказал Чемезов.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о возможности локализации производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.

"Я уверен, мы выйдем на эту историю", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.

Ранее соглашение о локализации производства автоматов Калашникова подписали правительства России и Индии. Также завод по производству автоматов в 2020-2021 году планируется открыть в Венесуэле.

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Страны
Венесуэла
Индия
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
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