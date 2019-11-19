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Военно-промышленный курьер

Продолжается традиционное военное сотрудничество Франции и Сенегала

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сенегал приобретет три новых патрульных катера французской компании Kership, а также ракеты европейской компании, базирующейся во Франции, MBDA, сообщает Le Figaro.

"Kership - совместное предприятие группы Piriou и Naval - поставит три морских патрульных катера OPV 58 Сенегалу за несколько сотен миллионов евро", - заявил Паскаль Пириу, президент одноименной группы Piriou.

Компания Piriou, которая обосновалась в Сенегале в 2017 году, также ведет переговоры с Кипром о поставке двух патрульных катеров.

Известно также, что договор о приобретении ракет класса "море-море" и "море - воздух" у европейской компании MBDA был заключен в президентском дворце Сенегала в присутствии главы государства Маки Салла и премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

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Кипр
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