Южнокорейцы не желают платить за оккупацию своей страны

Требование США к Южной Корее многократно повысить выплаты на содержание американских войск в этой стране обернулось акциями протеста. Несколько демонстраций состоялось в Сеуле, передает телеканал YTN.

Так, протестующие собрались у здания Института оборонных исследований, где представители Южной Кореи и США обсудят вопрос о выплатах. В массовых акциях участвуют 50 неправительственных организаций и профсоюзы, они требуют, чтобы платежи американской стороне не росли, или чтобы 28-тысячный воинский контингент вовсе покинул страну.

В 2019 году расходы южнокорейской стороны на содержание американских войск были увеличены на 8,2% и составили 1,04 трлн вон ($915 млн). Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон потребовал от Сеула увеличения доли взносов на совместную оборону до $4,7 млрд.