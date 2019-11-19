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Российская газета

На западе России появятся новые "Искандеры"

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ОТРК "Искандер"
ОТРК "Искандер".
Источник изображения: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Расквартированная под Курском ракетная бригада Западного военного округа получит оперативно-тактические комплексы "Искандер".

- В плановом порядке завершается перевооружение ракетных соединений с комплекса "Точка-У" на современную систему "Искандер". В ближайшее время планируется вручения очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению ЗВО, - рассказал "Красной звезде" начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Он отметил, что доля современных вооружений в РВиА превысила 50 процентов.

Широкое внедрение беспилотников, средств артиллерийской разведки и преобразование ракетных войск и артиллериии в разведывательно-огневые системы позволили в два раза сократить время от обнаружения целей до их поражения. Боевое применение новых систем в Сирии и участие артиллеристов в стратегических учениях "Центр-2019" показали эффективность как новой модели построения войск, так и применяемой боевой техники.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" предназначен для поражения стратегических и особо важных целей на дальности до 500 километров. Ракета комплекса летит по непредсказумеой траектории, перехватить ее невозможно. На цель ракета пикирует вертикально, обрушивая 480-килограммовую боеголовку. Она может быть восьми разновидностей - в зависимости от поставленной задачи. В том числе и ядерной. В течение минуты пусковая установка "Искандера" может выстрелить двумя ракетами по разным целям.


Антон Валагин (Курск)

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