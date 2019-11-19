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Известия.ru

Россия получила первые заявки на экспортный Су-34

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом 18 ноября рассказал глава "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев на авиасалоне в Дубае Dubai Airshow 2019.

"Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах (Су-34 — Ред.). Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть" — цитирует его ТАСС.

Страны, от которых поступили заявки, Михеев называть не стал.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября, "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции. На ней свою продукцию представят восемь ведущих холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей", "Швабе". В частности, будут показаны истребитель Су-57Э, вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, ЗРПК "Панцирь-С1М".

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любых погодных условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух — поверхность" и "воздух — воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4 тыс. км, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-8АМТ
Су-34
Компании
Алмаз-Антей
Вертолеты России
Высокоточные комплексы
ОАК
ОДК УК
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РОЭ
Швабе ОАО
Персоны
Михеев Александр
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1 комментарий
№1
19.11.2019 03:39
Громкий заголовок и не о чём!
+1
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