Россия получила первые заявки на экспортный Су-34

Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом 18 ноября рассказал глава "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев на авиасалоне в Дубае Dubai Airshow 2019.

"Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах (Су-34 — Ред.). Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть" — цитирует его ТАСС.

Страны, от которых поступили заявки, Михеев называть не стал.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября, "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции. На ней свою продукцию представят восемь ведущих холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей", "Швабе". В частности, будут показаны истребитель Су-57Э, вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, ЗРПК "Панцирь-С1М".

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любых погодных условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух — поверхность" и "воздух — воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4 тыс. км, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.