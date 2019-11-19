Чемезов рассказал о начале производства С-400 для Индии

Россия начала производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 для Индии и поставит их к 2025 году. Об этом заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов на международном авиасалоне Dubai Airshow, передает ТАСС в понедельник, 18 ноября.

"К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год — завершение исполнения контракта", — сказал глава "Ростеха".

Чемезов добавил, что авансовый платеж уже состоялся, но не стал уточнять его сумму.

Ранее, 14 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент России Владимир Путин сообщил, что поставки С-400 в Индию идут по плану и даже давление извне на Нью-Дели не мешает индийской стороне выполнять свои обязательства.

По словам российского лидера, оба государства планируют и дальше развивать сотрудничество, в том числе в сферах вооружения и высоких технологий.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Соглашение о поставке пяти полковых комплектов С-400 "Триумф" на сумму более $5 млрд Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Всего индийская сторона купила у Москвы вооружения и технику на $14,5 млрд.

Ранее С-400 приобретали у России Китай и Турция. За покупку российского вооружения США пригрозили всему миру санкциями.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции площадью более 750 кв. м. Кроме "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию на выставке представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, среди которых ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", "Вертолеты России", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", НПО "Высокоточные комплексы" и другие.