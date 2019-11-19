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ЦАМТО

Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по ЗРС С-400

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ЦАМТО, 18 ноября. Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам ЗРС С-400 "Триумф", подписанного в 2017 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя ФСВТС Марию Воробьеву.

Она также отметила, что интерес к российской ЗРС С-400 проявляют еще несколько стран Ближнего Востока.

"Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке", – сказала собеседница агентства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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