Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по ЗРС С-400

ЦАМТО, 18 ноября. Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам ЗРС С-400 "Триумф", подписанного в 2017 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя ФСВТС Марию Воробьеву.

Она также отметила, что интерес к российской ЗРС С-400 проявляют еще несколько стран Ближнего Востока.

"Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке", – сказала собеседница агентства.